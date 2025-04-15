Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yarın saat 20.30'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek mitinge davet çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz. Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor. Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve İstanbulluları yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.