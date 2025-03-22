19 Mart Çarşamba günü evine yapılan operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara çağrı yaptı...
İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
-Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.
-Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak.
-Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.
Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler.