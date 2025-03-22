19 Mart Çarşamba günü evine yapılan operasyonla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara çağrı yaptı...

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın.

-Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak.

-Burada herkes oy kullanabilecek. Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan oylarınızdan çok korkuyorlar.

Not: Çocuklar sandıklara çizdikleri resimleri, şiirlerini güzel sözlerini atabilirler.