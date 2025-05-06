Ekrem İmamoğlu 2022 yılında Beyazıt Meydanı'nda bulunun İstanbul Üniversitesi Ana Kapısı önünde çekilmiş bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır.
Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı'nı İstanbul'a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum.
Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."