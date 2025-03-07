İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Özgür Özel, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

'BEN ONU OKUMAYI BIRAKALI YILLAR OLDU'

İmamoğlu'na, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin yazısı referans gösterilerek, 'Diplomanız iptal edilirse yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?' diye soruldu.

Soruyu duyan İBB Başkanı önce güldü sonra ise, "Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala? Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma" diye cevap verdi.

'SANA DA TAVSİYE EDERİM'

İşte o diyalog:

Soru: Sayın Başkan bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanız iptal edilirse Dilek Hanım sizin yerinize aday olacakmış... Valla öyle olacakmış.

Ekrem İmamoğlu: Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala?

Soru: Yok okumuyorum ama öyle bir şey var.

Ekrem İmamoğlu: Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma...