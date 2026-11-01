Ekrem İmamoğlu’nun Emine Teğin’e yönelik mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yayımlandı.

İmamoğlu’nun kendi sesi kullanılarak hazırlanan yapay zekâ destekli videoda, Teğin’in konuşmasının dökümünü avukatlarından isteyerek okuduğunu belirten şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli hanımefendi; sizinle sohbet etme fırsatım yok ama bir yöntem bulmaya çalıştık. Konuşmanızın dökümünü avukatlarımdan isteyerek okudum. Kadın çiftçi ve anne olarak, içten değerlendirmelerinizi, haklı beklentilerinizi çok değerli buldum.

Sizin gibi özenli, duyarlı, dertli ve sorumluluk sahibi bir kadın yurttaşa, anneye, çiftçiye, emekçiye çok büyük saygı duyuyorum. Milyonların sesi oldunuz."