İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.

Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde olmuş tarihi buluşmalardır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir.



Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır. Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum.

2024 seçimlerinden bu yana ülkemizin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır.



Bu mücadele, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında herkes için özgür, herkes için adil ve müreffeh Türkiye’ye kavuşmak içindir.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!

Yaşasın adalet, demokrasi, milletimizin birliği ve beraberliği!

Ekrem İmamoğlu"