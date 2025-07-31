İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Senelerdir milletimizi mecbur bıraktıkları yüksek faiz esnafımızın, üreticilerimizin canını yakıyor.

Ticari kredilerde takipteki alacaklardaki artış %55’e ulaşmış.

KOBİ’lerden tahsil edilemeyen borçlar ise %115 artmış.

Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede küçük esnafımız da üreticilerimiz de fazla bile dayanıyor.

Piyasada nakit akmıyor, vadeli işlerde bile alacaklar tahsil edilemiyor.

Zorda kalıp bankalara müracaat eden KOBİ’ler kredi bulamıyor, bulsa da ödeyemiyor.

İktidar istediği kadar işsizliği düşürdüğünü iddia etsin, geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin tarihindeki en yüksek oranla %33'lere varıyor. İstihdam depolarımız olan KOBİ’ler çökünce, milletimiz işsiz kalıyor.

İktidar değişmeden, tekrar güven ve istikrar inşa edilmeden yürüyecek yolumuz kalmamıştır.

Yeniden sanayileşme programımız kapsamında KOBİ’lerimizin krediye erişimini rahatlatacağız.

Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız.

Dijitalleşmeden tedarik zincirlerine entegrasyona, kamu alımlarında öncelik sağlanmasından ihracata kadar birçok alanda üreticilerimiz için çalışacak olan KOBİ Ajansı ile ülkemizin bel kemiği olan esnafımızı ve üreticilerimizi yeniden ayağa kaldıracağız."