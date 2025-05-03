Sırrı Süreyya Önder'in vefatı siyasetin gündemine oturdu. Sanat ve siyaset dünyasından isimler Önder'in vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Önder'in vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.
Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.
Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir.
Mekanı cennet olsun."