RTÜK bugüne dek görülmemiş cezayı uygulayacak. RTÜK'ün SÖZCÜ TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası yürütmeyi durdurma kararı gelmezse saat 00.00'da yürürlüğe girecek. Türkiye’nin en büyük internet sitesi Sözcü.com.tr yanınızda, bizimle kalın bağımsız habercilik anlayışımızla örtülmek istenen tüm gerçekleri öğrenmeye devam edin.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV'ye özel dayanışma mesajı gönderdi.

İmamoğlu gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli SÖZCÜ ekibine, saygıdeğer SÖZCÜ TV izleyicilerine, Aziz milletimize,

Selamlarımı ve saygılarımı sunarım.

Bu ihtiyacı karşılamak konusundaki hizmetlerinden dolayı SÖZCÜ ailesine teşekkürlerimi sunarım.

Bir insanın haber alma özgürlüğünün, güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşma hakkının ne kadar büyük bir ihtiyaç, hava gibi su gibi temel ihtiyaç, aynı zamanda demokratik ve hukuk devleti olmanın da temel prensibi olduğunu en derinden yaşamaktayım. Bu ihtiyacı karşılama konusundaki hizmetlerden dolayı SÖZCÜ ailesine teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize, 21. Yüzyılda Cumhuriyetimizin 21. Yüzyılında ekran karartmayı yaşatmak utanç vericidir."

Bu kararı milletimize ve devletimize karşı yapılmış büyük bir itibar darbesi olarak görmekteyim. Bu ve buna benzer hak, hukuk, adalet ve özgürlüklere yapılan darbe ve girişimleri ne yazık ki, milletimize yoksulluk, umutsuzluk, huzursuzluk olarak daha büyük bedeller ödeterek toplumsal yaşamımıza ve geleceğimize kalıcı hasarlar bırakmaktadır.

Milletçe ortaya koyduğumuz çok büyük adalet ve hürriyet mücadelemiz sonuç verecek, bu ceberrut kararlardan ülkemizi kurtaracak, müreffeh geleceği hep birlikte yakalayacağız. Sakın umudunuzu ve güler yüzünüzü kaybetmeyin.

Her şey çok güzel olacak"