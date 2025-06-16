İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız.
Ekrem İmamoğlu"
Ben de sizi özledim, dayanışmanız için teşekkürler, birlikte kazanacağız.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 16, 2025
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/g5tVbbMyFu
MAHKEME SALONUNDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' davasında hakim karşısına çıktı. Alkışlarla salona giren İmamoğlu "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun “Resmimi, sesimi, görüntümü, sosyal medyamı yasaklıyorsunuz. Milletin gönlünden beni silemeyeceksiniz” sözleri üzerine salondan bir alkış tufanı koptu.