Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin imzasıyla kurulduğu belirtilen Yeni Parti, kuruluş sürecinin ardından ilk önemli toplantısını Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde yaptı. Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özgür Özel, partinin genel başkanlığına seçildi.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı hesabından Yeni Parti ile ilgili ilk açıklamasını yayınladı.
İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Her şey çok güzel olacak!
Yürüyelim arkadaşlar'"