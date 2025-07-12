Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan için açıklama yaparak yargı sürecine sert eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan açıklamada, avukatı Pehlivan’ın savcının çağrısıyla gittiği adliyede tutuklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

-Ne kaçtı ne saklandı. Hakkında tek sözde delil, bir iftiracının beyanı. Bu beyanlar hem belgelerle çürütüldü hem de iftiracının kendi avukatı tarafından yalanlandı. Ama buna rağmen Pehlivan hâlâ cezaevinde.

İmamoğlu, normalde 3 günde sonuçlandırılması gereken tutukluluğa itiraz başvurusunun 20 gün sonra karara bağlanarak reddedildiğine dikkat çekti.

Dosyada yeni bir gelişme olmadığını, delil veya suç unsuru bulunmadığını belirtti.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

-Sadece avukatlık görevini yapan Pehlivan hakkında dosyada yeni bir gelişme yok, delil yok, suç yok...

-Pehlivan’ın cezaevinde geçirdiği her gün, özgürlüğünden çalınan zaman ve savunma hakkının gasp edildiğinin ikrarıdır. Avukatım Mehmet Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır.