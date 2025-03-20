Dün gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından; "Milletin seçimi" başlıklı Youtube videosunun tanıtımı paylaşıldı.
"ÜZÜLME ANNEM..."
İmamoğlu paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.
"BU KADAR UĞRAŞMALARINA KARŞI İSTİYORUM"
"Şimdi bana sorulacak, istiyor musunuz Cumhurbaşkanlığı'na aday olmasını" diyen Hava İmamoğlu şunları kaydetti:
"Başta cumhurbaşkanı adayı olmasını istemem dedim ama şimdi, bu kadar uğraştığına karşı, istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün."
Hava İmamoğlu'nun ayrıca röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.