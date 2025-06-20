İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde bulunan arazide jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti. Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 arama yaptı. Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu’na ait araziden ayrıldığı bildirildi.