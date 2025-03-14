Diploma tartışmalarına İstanbul Üniversitesi'nin noktayı koyduğu iddia edildi, kulisler bir anda hareketlendi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında usulsüzlük olduğu ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ardından YÖK, belgelerin sahteliğine dair rapor hazırlamıştı...
YÖK'ün raporunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan İstanbul'a yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma başlattı.
GÖZLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE
İmamoğlu'nun diplomasına yönelik YÖK raporunun açıklanması sonrası İstanbul Üniversitesi'nden çıkacak nihai karar bekleniyor.
SAVCILIKTAN "HIZLI OLUN" YAZISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı gönderdi.
Başsavcılık, işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.
ABDULKADİR SELVİ YAZDI: "DİPLOMASI İPTAL EDİLECEK"
Hükümete yakın isimlerden Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:
-İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor.
-İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor.
-Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor.