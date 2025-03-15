Evet cevabını bilmiyoruz ancak önümüzdeki hafta içinde karar verilebileceği öngörülüyor.

Saray'a yakın kaynaklar ise İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğinden çok eminler.

Bu iptal kararına ilişkin ise tepkilerden en sertini Mansur Yavaş verdi.

İmamoğlu ile aralarının soğuk olduğu söyleniyordu ancak Yavaş öncelikle aralarında bir problem olmadığını sık sık fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı.

İki başkan da "Yol arkadaşıyız" mesajını verdi.

Yavaş ayrıca, "Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurulmasını son derece çirkin buluyorum" diyerek

İmamoğlu'na desteğini bir kez daha açıkladı.

Ve gelelim İmamoğlu'na...

İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ön seçimi çalışmaları kapsamında Ankara'da konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Artık yenilenme zamanı. Değişme zamanı. Pili bitenler gidecek. Artık yaşı geçti. Dönemi bitti. Ve 'Ekrem' ağrıları başladı" ifadelerini kullandı.

Gelecek günlerde hep birlikte göreceğiz İmamoğlu'nun diploması iptal edilecek mi, edilmeyecek mi, CHP'de seçim serüveni nasıl devam edecek?