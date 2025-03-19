İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde polis baskınıyla gözaltına alınmasına ailesinden sert tepki geldi.

Operasyonun ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu NOW Haber'e konuştu.

"SAHURDAN SONRA EKİPLER GELDİ"

Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecini şöyle anlattı:

-Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı.

-Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi.

-Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30'gibi evden ayrıldılar.

-Ekrem bey ile konuştular avukatı ile birlikte. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir şekilde.

-Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bekliyor muyduk böyle bir süreç?

-Kendi vicdanınıza sorarsanız; 'Yok arkadaş bu kadar olmaz çünkü kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz olmaz diyorsunuz' ama yaşıyorsunuz bugün yaşananlar da onlardan birisi. Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar bunu da sanırım avukatlar açıklayacaktır.

-Böyle bir şeye gülünür sadece olamaz böyle bir şey, sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor.

-Bakın hepiniz takip ediyorsunuz 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi bunlar korkunçlar. Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak.

-Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak.

Mehmet Selim İmamoğlu ise, "Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz" diye konuştu.