Ali MACİT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturmasına mazeret dilekçesi sundu.

Savcılığın 26 Şubat’taki ifade davetine ‘kamu görevi nedeniyle’ gidemeyeceğini belirtti.

İfade için 5 Mart talep edildi. Savcılık dilekçeyi kabul etti. İmamoğlu 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.

Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Taşkın Özer, İmamoğlu'nun diploma soruşturması ile ilgili bilgi ve belgelerin yarın açıklanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadelere yer verdi:

-Yarın İBB Başkanımızın manipüle edilen diploması konusunda tüm belge ve bilgiler kamuoyuna açıklanacak ve gerçeği tüm milletimiz görecektir.

-Asıl soru şu, milletimiz Erdoğan’ın diploması hakkındaki gerçeği de merak etmektedir.

-Acaba Erdoğan’da diploma konusundaki bilgi ve belgelerini milletiyle paylaşabilecek mi? Bir gün sayın Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarını da tanıyabilecek miyiz?