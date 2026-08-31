Edinilen bilgilere göre, henüz baskı aşamasındayken kitap hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verildi. Hakimlik, kitabın “dağıtılmasının ve satışa sunulmasının yasaklanmasına” hükmetti.

400 SAYFALIK KİTAPTA İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASI YER ALIYOR

SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre 10 bölüm ve yaklaşık 400 sayfadan oluşan kitap, Ekrem İmamoğlu’nun İBB davası kapsamında mahkemede yapacağı savunmalardan oluşuyor. Kitabın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda raflarda yer alması planlanıyordu. Ancak son derece gizli yürütüldüğü belirtilen basım sürecinde, kitap için bandrol izni alınması aşamasında adli makamların durumdan haberdar olduğu öne sürüldü. YENİ Parti lideri Özgür Özel, kitapın ön sözünü yazdı.

POLİS BASKI AŞAMASINDA MATBAAYA GİTTİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kitabın basıldığı kitabevine giderek mahkeme kararı olmaksızın yalnızca savcılık yazısını gösterip basım işlemini durdurdu. Daha sonra ise İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin yasaklama kararı çıktı. İmamoğlu’nun avukatlarının, kitabın satış ve dağıtımının yasaklanmasına ilişkin karara itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi. Ancak avukatların, kararın aslı kendilerine henüz ulaşmadığını da belirtildi.

“KİTAP ASLINDA İMAMOĞLU’NUN MAHKEMEDE VERECEĞİ SORGUYDU”

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, kitabın İmamoğlu’nun duruşmada doğrudan dile getireceği savunmasından oluştuğunu belirterek, “Ekrem Bey’in toplatılmasına karar verilen kitabı aslında İBB davasında vereceği sorgusuydu. Bunu duruşmada kendisi dile getirecek ve açık yargılama yoluyla sözü insanlara ulaşacaktı” dedi. Mahkemenin İmamoğlu’nun sorgusunu yapmasına engel olduğunu ifade eden Pekin, bunun ardından söz konusu metnin yayın yoluyla yurttaşlara ulaştırılmasının gündeme geldiğini söyledi.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN SÖZÜNÜN MİLLETE ULAŞMAMASINA KARAR VERİLMİŞ”

Pekin, kitap hakkında verilen yasaklama kararını İmamoğlu’na yönelik daha önceki uygulamalarla birlikte değerlendirmek gerektiğini savundu. İmamoğlu’nun fotoğrafının yasaklanması, sosyal medya hesaplarının kapatılması ve mahkemede sorgusunun engellenmesini hatırlatan Pekin, “Görünen o ki yüksek mevkilerde Ekrem İmamoğlu’nun sözünün millete ulaşmamasına karar verilmiş” ifadelerini kullandı.

“KİTAP TOPLATMA KARARI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE EN AĞIR MÜDAHALELERDEN BİRİ”

Henüz karar metninin kendilerine ulaşmadığını belirten Pekin, buna rağmen kararın hukuka aykırı ve gerekçesiz olduğunu düşündüklerini söyledi. Pekin, “Hiçbir karar ifade özgürlüğüne aykırı olamaz. Kitap toplatma kararı ise ifade özgürlüğüne yönelik en ağır müdahale türlerinden biridir” dedi. Kitabın tüm engellemelere rağmen okuruna ulaşacağını savunan Pekin, “O zaman ifade özgürlüğü kapsamı dışında tek sözcük içermediğini herkes görecek” diye konuştu.

Pekin, kararın kendilerine ulaşmasının ardından hukuki sürecin başlatılacağını belirterek, “Olabilecek en kısa sürede karara ulaşıp derhal itiraz edeceğiz” dedi.