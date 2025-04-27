İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde başlayan protesto gösterilerinin ardından varlıklı Türk ailelerinin yaklaşık 800 bin Euro’ya ulaşan altın vize başvurularında patlama yaşandığı belirtildi. Yunanistan medyasında yer alan habere göre son 1,5 içerisinde altın vize başvurusunda yüzde 40 oranında artış olduğu açıklandı.

YUNANİSTAN TÜRK YATIRIMCININ GÖZDESİ OLDU

Yunanistan, 2024 yılında yaklaşık 514 milyon euroluk Türk yatırımı çekerek tercih edilen bir destinasyon olarak ortaya çıktı; Türk zenginlerinin bir yıl önceye göre 10 kat daha fazla yatırım yaptığı belirtildi. Türk varlıklı ailelerinin büyük bölümünün Yunanistan’ın Batı Trakya ve ege adalarında gayri menkul yatırımına yöneldiği belirtildi.

SON BİR YILDA ALTIN VİZEDE YÜZDE 46 LIK ARTIŞ OLDU

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'daki tüm Altın Vize başvurularının %15'ini Türk vatandaşları oluştururken, bu artışın 2025 yılında katlanarak artmasının beklendiği açıklandı. Türk zenginlerinin Mart 2024 ile Mart 2025 arasında Altın Vize’de %46'lık bir artış olduğunu, yalnızca son üç ayda ise Türkiye'deki artan gerginlikle bağlantılı olarak %39'luk kayda değer bir artış olduğunu gösterdiği belirtildi.

Astons İş Geliştirme Direktörü ve Başkanı Denis Kravchenko, Altın Vizelere olan ilginin artmasının ardındaki temel etkenin siyasi istikrarsızlık olduğunu belirterek, siyasi belirsizlik dönemlerinin ardından başka yerlerde de benzer durumların gözlemlendiğini kaydetti.

TÜRKLER YUNANİSTAN’DA GAYRİMENKULE 135 MİLYON EURO YATIRDI

Denis Kravchenko , Ocak 2025'te Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre Türklerin yabancı gayrimenkule 135 milyon avro harcadığını, bunun büyük ölçüde Altın Vize gibi göç programlarıyla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

ALTIN VİZE’YE TÜRKLERİN İLGİSİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Kravchenko, "Yunanistan'ın Türkiye’ye yakınlığı ve kültürel aşinalığı bunu doğal bir tercih çekici hale getiriyor" diyerek, Türkiye'deki belirsizliğin sürmesi nedeniyle bu eğilimin yavaşlamasının muhtemel olmadığını Altın Vize başvurularında artışın devam edeceği görüşünde olduğunu belirtti.