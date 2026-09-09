Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında düzenlenen bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılandı. İmamoğlu, davada iki kez beraat etti.

Ancak istinaf mahkemesinin kararı usul yönünden bozmasının ardından dosya yeniden ele alındı. İmamoğlu’nun bu kapsamda 11 Eylül Cuma günü yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu, yeniden yapılacak duruşma için 5 Haziran’da Silivri’den İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürülmek üzere cezaevinden çıkarıldı. Ancak sevk sırasında aracın arızalandığı gerekçesiyle konvoyun geri döndüğü belirtildi.

Duruşmaya daha sonra SEGBİS üzerinden katılan İmamoğlu, sevk sırasında yaşananlara tepki gösterdi. Lavabo ihtiyacının dahi karşılanmadığını belirten İmamoğlu, yaşanan süreci “psikolojik işkence” olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, araç arızasıyla ilgili olarak, “Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir?” diyerek tepki göstermiş ve yaşananları “tarihi bir zulüm” ve “işkence” sözleriyle değerlendirmişti.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki ara kararında İmamoğlu’nun bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır edilmesine karar vermişti. Duruşma tarihi ise 11 Eylül Cuma olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararı veren hakimin başka bir mahkemede görevlendirilmesinin ardından dosyaya yeni hakim atandı. Yeni hakim tarafından verilen ara kararla duruşmanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 6 No’lu duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.

Mahkemenin kararının ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne resmi yazı gönderildi. Yazıda, İmamoğlu’nun 11 Eylül 2026 tarihinde belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır edilmesi istendi.