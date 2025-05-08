19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.
Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.
SON PAYLAŞIMI 'DİPLOMANI AL DA GEL' OLMUŞTU
İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun hesabından "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerine yer verilmişti.