"Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız."

"ZAMANI GELDİ DİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da Ünalan Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nin açılışını gerçekleştirildi.

Burada konuşmasında adaylık ve vatandaşın beklentilerini anlatan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı

"Sizlerin hazır olduğunu görüyorum. Gece, gündüz, nerede olsam, bu güzel hizmetleri her yerde sizinle paylaştığımda, pazarları ziyaret ettiğimde, insanlarımız bize şunu söylüyor: ‘Hadi, hadi artık. Hadi şu memleketi değiştirelim.’ Acele ediyor insanımız. Acele ediyor, sırtımızı sıvazlıyor. Diyor ki; ‘Artık bu memleket değişmeli.’ Değişmeli mi? İşte bu memleketin değişmesi için kol kola, omuz omuza, meseleyi partiler üstü bir seviyeye taşıyarak, bu memleketin, bu milletin geleceğini en güzel şekilde inşa etmek, bu milletin barışını, birliğini, beraberliğini inşa etmek, bu memleketin hafızasından yoksulluğu silmek, insanlarımızla bu cennet vatanın bereketini hep birlikte paylaşmanın zamanı geldi diyorum."