Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de erişime engellenen resmi X hesabının ardından açtığı yeni hesap üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SESİM SUSMAYACAK"

İmamoğlu, İngilizce yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

-Önce özgürlüğümü aldılar, şimdi de sesimi susturmaya çalışıyorlar. 8 Mayıs’ta, yaklaşık on milyon kişinin takip ettiği resmi X hesabıma Türkiye’de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

-Bu sadece dijital özgürlüğüme yönelik bir saldırı değil, milyonlarca insanın temel hakkı olan bilgiye ulaşma hakkına da bir darbedir.

-Mahkeme kararında paylaşımlarımın “kamu düzenini bozduğu” iddia ediliyor. Oysa tam tersine, sözlerim haklara, özgürlüklere ve insan onuruna saygılı, adil, kapsayıcı ve demokratik bir kamu düzeni kurma çabasının parçasıdır.

-Bu yargı tacizi kampanyası beni yıldıramaz. İster üniversite diplomamın iptali olsun, ister beni rüşvet, organize suç ya da terörle ilişkilendirmeye çalışan mesnetsiz suçlamalar olsun. Bunlar adalet değil, baskıdır.

-Ülkemizdeki pek çok gazeteci, yazar ve ünlü isim gibi ben de artık bu çağdışı ve antidemokratik sansür yöntemiyle karşı karşıyayım.

-Ancak bilinmeli ki: bu çabalar sonuç vermeyecek. Adaletsizliğe ve tek adam yönetimine karşı sesimi yükseltmeye devam edeceğim.