Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özür Özel'e açılan soruşturmanın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Sezai Karakoç'tan şu alıntıyı paylaştı:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrının gazabından kurtulamayacaklar."

DİĞER VEKİLLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Başsavcılığın jet soruşturmasına CHP'li isimlerden de tepkiler yağdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Aytekin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yaptığı değerlendirmelerden dolayı tehdit gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını öğrendik. 2 Kasım günü seçim istemek ne zamandan beri suç oldu merak ediyoruz. Bu soruşturmalarla bizi hizaya çekmek isteyenlere söylüyoruz, lafın tamamı deliye anlatılır. Uzatmaya gerek yok, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ne söylediyse hepimizin yerine söylemiştir. O sandık gelecek bu soruşturmayı açtıranlar gidecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de Özel hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından, "Genel başkanımız Sn. Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma ifade özgürlüğünü, demokratik ve meşru siyaseti susturma girişiminin yeni bir ayağıdır. Yargıyı araçsallaştırarak Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını kriminalize etmek kimseye fayda sağlamaz. Soruşturma açacağınıza yüreğiniz varsa getirin sandığı" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açılan soruşturmaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Karabat, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sözleri, milyonların iradesidir. Gerçekleri haykırdı diye savcıları harekete geçirenler bilsin ki halkın sözü, milletin iradesi yargılanamaz. Genel Başkanımızın her sözünün altına onurla imzamızı atıyoruz. Korkunun ecele faydası yok! Derhal erken seçim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma açılmasına X hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Zeybek, "Hukukun siyasete nasıl esir edildiğinin en somut göstergesidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in her sözü milletin vicdanının sesidir. İktidar, eleştiriye tahammül edemeyen, hakikatten korkan bir zihniyetle ülkeyi yönetiyor. Ama biz susmayacağız. Geri adım atmayacağız. Genel Başkanımızın arkasında dimdik duruyoruz, milyonlar duruyor. Bilinsin ki; ne tehditler ne de soruşturmalar bizi yolumuzdan döndürebilir. Ant olsun ki biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, X hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'e yönelik soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Çiftci açıklamasında "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün kamuoyuna yaptığı açıklamada, milletin iradesini ve sandığı savunmuş; seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonları, hukuk dışı ve siyasi saiklerle yürütülen bir müdahale olarak nitelendirmiştir. Bu açıklamayı suç sayarak soruşturma başlatmak, siyaseti kriminalize etmeye çalışmak ve Türkiye’nin birinci partisinin liderini yargı eliyle susturma girişimi, açık bir totalitarizmdir. Sandığı korumak, halkın iradesini savunmak ve Türkiye’yi yeniden hukuk devleti yapma kararlılığımızı hiçbir gözdağı gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açılmasına X hesabı üzerinden yaptığ açıklama ile tepki gösterdi.

Taşcıer, "Anlaşılan o ki,korku dağları sarmış. Sarsın! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, iradesi gasbedilen milyonlarca yurttaşın haklı isyanını dile getirmiştir. Millet iradesi saraydan büyüktür. Saraydan icazet alan yargı vesayetinin ne vicdanımızda ne milletin nezdinde hükmü vardır. Susan, korkan, bir adım geri atan sizin gibi olsun! Ya adalet, ya vesayet" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma açılmasına X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında soruşturma açtırtması tek kelimeyle korkaklıktır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın, Türkiye'nin birinci partisi yaptığı partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanımız Özgür Özel'i yargı kıskacıyla yenemezsiniz. Sonuna kadar Genel Başkanımızın yanında, sözümüzün arkasındayız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şu ifadeleri kullandı:

"Korkaklığını tescilledin Erdoğan! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in siyasi söylemleri ve iddialarına karşı savcıları harekete geçirmişsin! Gerçekleri söyleyene soruşturma açmak, cesaret yoksunluğunun itirafıdır! Sen susturmaya çalıştıkça, biz daha gür konuşacağız! İyiler bu kez daha cesur! Bu da sana dert olsun!"