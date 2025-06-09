Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kema Kılıçdaroğlu'na baskı yapıldığı iddia edilmişti. Kurultaya dair yeni ses kaydı ortaya çıktı. Gazeteci Erk Acarer, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında geçen telefon görüşmesinin kaydını paylaştı. O ses kaydına göre Kılıçdaroğlu yarıştan çekilmek istediğini İmamoğlu'na söylüyor.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan ses kaydında kurultayda divan başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu, "Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Seçim başladı şu an siz hukuken çekilemezsiniz, yazılı başvuruda çekilebilir diyor arkadaşlar" ifadelerini kullanıyor.

CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Kurultay sonrası CHP Genel Başkanlığı'na veda eden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi için baskı yapıldığı iddia edildi.

Gazeteci Erk Acarer kurultay gününe dair ses kaydını paylaştı. İddiaların aksine Kılıçdaroğlu kendisinin yarıştan çekilmek istediğini İmamoğlu'na iletiyor.

İmamoğlu ses kaydında," Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim kendisine bu konudan bahsedelim" diyor.

Kurultaya dair ses kaydı ortaya çıktı ama CHP'nin kurultay davası için de gözler 30 Haziran'da. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin kurultayına ilişkin iddianame hazırladı.

İddianamede Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu şüpheli sıfatında yer alıyor.