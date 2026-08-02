CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AKP'ye katılmasının ardından, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni nesil teşkilatlanma" sözlerine atıfta bulunan İmamoğlu, belediye başkanlarının parti değiştirmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Erdoğan'ın ilan ettiği “yeni nesil teşkilatlanma!”

Ruhunu satın alarak, bedeni ile zafer ilan etmek…

Hapisle, tutsaklıkla tehdit etmek…

Seçilmişi diz çöktürmek, boyun eğdirmek, el öptürmek!

Sonra da bu fotoğrafı kapalı salonlarda alkışlatmak!

Böylesi dönemi milletimiz hiç yaşamadı. Haysiyet, onur, namus hisleri hiç bu kadar aşağılanmadı. Milli iradeye hiç bir zaman bu kadar büyük zarar verilmedi.

Türk milletine, bile isteye, iktidarını korumak adına, sandıkta kazanamadığında, yargı kollarıyla devletin gücünü kullanarak, kazandım naraları atmak…

Bir iktidarın, saray rejiminin sonudur, bitişidir.

Bu eylemin bir parçası olmuş, yüzü gözü birbirine girmiş zavallıları ise nedamet gözyaşları da kurtaramayacak.

Bu millet onları hiç affetmeyecek!

Çünkü söz de makamlar da milletindir!

Senin olmayanı kime satıyorsun!"

ÜÇ BAŞKAN AKP'YE GEÇMİŞTİ

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda "Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye AKP rozeti takmıştı.