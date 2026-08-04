Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, erişim engeli kararlarının ardından bir kez daha değişti.
Son hesabı hakkında da erişim engeli karar verilince 3 Ağustos günü Türkiye'den görünmez kılındı.
'YENİ PARTİ' DETAYI
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yeni hesabını kurduğunu duyurdu. İlk mesajda Yeni Parti'ye de gönderme yapılarak "YENİ hesap" notu düşüldü.
Aday Ofisinin yeni X hesabının kullanıcı adı ise "CA_iletisim" olarak değiştirildi.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CBAdayOfisi), ilk kez 13 Kasım'da milli güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.
Ardından açılan hesaplar da sırayla aynı gerekçeyle erişime engeldi.