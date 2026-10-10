Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yönelik son dönemde artan yargı kararlarına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaştığı bir mesajla tepki gösterdi. İmamoğlu, açıklamasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın tutuklanmasını, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verilmesini eleştirdi.

"MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜYOR"

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma! İktidar için son dönemin en kullanışlı cümlesi bu oldu. Bu sebeple bir çok gazeteci susturulmaya çalışıldı. Gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı da tutuklanan son gazeteciler oldu. Nedeni de dolaşımda olan bir fotoğraf üzerinden sorular sormak. Sorulara cevap verip geçersiniz. Nedir bu korku? Bunun yanında iddiaları ekranda dile getiren gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a da ayrıca ev hapsi cezası verildi. Gerekçe yine aynı; 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'. Aylarca bize atılan iftiralara yaptığımız binlerce suç duyurusunu yok sayanlar, utanmadan 'lekelenmeme hakkı'ndan bahsediyor ayrıca. Size gelince mi lekelenmeme hakkı aklınıza geldi? Ne yaparsanız yapın pisliğiniz ortaya saçıldı. Asrın vurgunu fon soygunu ortaya çıktı. Millet her şeyi görüyor. Cevap sandıkta."