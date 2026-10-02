YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gece saat 03.00'te Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pehlivan'ın duruşmaları sürerken kimseye haber verilmeden "apar topar" başka cezaevine gönderildiğini belirtti.

Emir, "Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmaları devam ederken dün gece 03.00 sularında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden kimseye haber verilmeden apar topar Kandıra F Tipi'ne sevk edildi." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA HAKTIR, SUSTURULAMAZ"

Sevk kararının "yangından mal kaçırır gibi" yapıldığını belirten Emir, bu durumun işkence ve kötü muamele yasağı ile adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu savundu.

Emir, "Tüm avukatları, baroları ve meslek odalarını bu hukuksuzluğa karşı net, sert ve güçlü bir tepki koymaya davet ediyorum" dedi.

Emir, paylaşımını "Savunma haktır, susturulamaz." sözleriyle tamamladı.