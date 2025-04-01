UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor U19 Takımı, sahasında konuk ettiği İtalya ekibi Inter U19 Takımı'nı 1-0 mağlup edip, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşma sonrasında bordo-mavili ekibin galibiyet golünü kaydeden Ekrem Terzi, ”Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana 'Ekrem, gol atacaksın' demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz” dedi.

ESAT YİĞİT ALKURT: O KUPA TRABZON’A GELECEK

Kupayı Trabzon’a getirmeyi hedeflediklerini belirterek Esat Yiğit Alkurt, “Maçın bitiş düdüğü ile neler hissettiğim tarif edemiyorum. Çünkü inanılmaz bir başarı yaptık. Tüm Trabzonspor halkına armağan olsun. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi hiç yalnız bırakmadılar. İçeri de söylediler, sanırım rekor kırmışız. Buna hiç şaşırmadım. Rekor kıracağımızı maçtan önce biliyordum. Trabzonspor taraftarları, tüm taraftarlara bedeldir. Çok büyük bir camiadayız. Bu camianın oyuncusu olmak benim için bir gurur. 3 İtalyan takımını eledik. 3 İtalyan takımı yakını Trabzonspor’a savaş açabilir. Oyuna sonradan girdim. 40 bin kişinin karşısında oynamak büyük bir başarı. 40 bin kişi bizi alkışlıyor. Heyecanlanmamız gayet normal. Maça ısındıktan sonra kafamızın içindeki taraftarın sesi bir süre sonra kesiliyor. Özkan Sümer Trabzon efsanesi. Biz onun için kupayı almayı, müzemize getirmeyi hedefliyoruz. O kupa Trabzon’a gelecek” diye konuştu.

EROL CAN ÇOLAK: KUPAYI TRABZON'A GETİRMEK İSTİYORUZ

Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında kurtardığı penaltı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Erol Can Çolak, "Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İsviçre’de 2 maçımız var. İnşallah o kupayı da Trabzon’a getireceğiz. Taraftarlarımızın bize orada da destek vereceğine inanıyoruz. A Takımı ile zaman zaman antrenmanlara çıkıyoruz. Uğurcan abi ve Taha abi çok yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum onlara da. Çalışıyoruz, inşallah daha iyi olacak. Çok çalıştık. Gün gün rakibi analiz ettik. Analizin ekmeğini de yedik diyebilirim. Hocam arkadan takımı yönlendirmemi ve arkadaşlarımı konumlandırmamı etmemi söyledi. Heyecanlıydık ve herkes maçı kazanmak için sahadaydı. İkinci yarı kaleme top gelmedi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, güzel defans yaptılar. Herkesin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.