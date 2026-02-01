Sömestr tatilinin yoğun geçtiği Uludağ’da telesiyej hattında yaşanan teknik arıza paniğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde Uludağ’ın Birinci Oteller Bölgesi’ndeki Fahri Otel’e ait telesiyej hattında meydana gelen arıza sonucu kabinlerde bulunan 51 tatilci metrelerce yükseklikte eksi 11 derecede mahsur kaldı. Arızanın telesiyejin vites kutusundan kaynaklandığı, bu nedenle kabinlerdeki vatandaşların kendi imkânlarıyla tahliye edilemediği bildirildi.

3 SAATTE İNDİRİLDİLER

İlk ihbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına yönelik yaklaşık 96 personel ve 26 araç ile ekipman seferber edildi. Ekipler, telesiyej kabinlerine halat ve merdiven sistemleri kurarak mahsur kalan tatilcileri dikkatli bir şekilde aşağıya indirdi. Çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü ve mahsur kalan tüm tatilcilerin güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı.

Olayın sömestr tatili döneminde yaşanması, bölgede kar yağışı ve yoğun turist akını olması nedeniyle tatilciler arasında korku yarattı. Kurtarılan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arızanın nedeni ise araştırılıyor.