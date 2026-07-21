İzmit Belediyesi’ne yönelik operasyonda CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları olduğu belirtildi.

CHP’li başkan Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alınırken yaptığı açıklamada, “Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” dedi.

İKİ KEZ ÜST ÜSTE

Fatma Kaplan Hürriyet, 2019 yüzde 50.93 oy alarak AKP’nin uzun yıllar yönettiği İzmit Belediyesi’ni kazanmıştı. 2024 yerel seçimlerinde ise yüzde 49.06 oyla yeniden belediye başkanı seçilen Hürriyet, ikinci döneminde belediye meclisinde de çoğunluğu elde ederek görevini sürdürdü.

CHP’li Gökan Zeybek, Hürriyet’in İzmit’i 30 yıl sonra CHP’ye kazandırarak önemli bir başarı kaydettiğini hatırlattı.

Evinden gözaltına alındı.

3 KEZ VEKİL, 2 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ



Fatma Kaplan Hürriyet, üç dönem Kocaeli milletvekili seçildi. Meclis Başkanlık Divanı üyeliği yaptı. Ardından İzmit’ten aday oldu, iki dönem oylarını artırarak belediye başkanlığını kazandı. Aylar önce AKP’ye geçeceği iddia edildi. “CHP’de kalacağını” açıklayınca operasyon geldi.

İktidara yakın gazeteci altı ay önce bunu yazdı

İktidara yakın TGRT’nin Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu yılın ocak ayında AKP’ye geçme konusunda belediye başkanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü, bunlardan birinin de İzmit olduğunu iddia etti. Gözler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çevrildi, başkanın AKP’ye geçeceği konuşuldu. İddialara ilişkin açıklama yapan Hürriyet “Dil sürçmesiyle ‘İzmit Büyükşehir’ demesi üzerine ortaya atılan bir iddia. İzmit büyükşehir bile değil. Kâle bile almıyorum dedi. Bundan altı ay sonra Fatma Kaplan Hürriyet’e şafak operasyonu yapıldı.