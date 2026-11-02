Japonya’da turizm patlaması alışılmadık bir çevre ve güvenlik krizini beraberinde getirdi. Ülkeye gelen yabancı turistlerin, yaptıkları alışverişler sonrası yeni valizler alıp eskilerini sokak ortasında veya otel önlerinde terk etmesi Tokyo yerel yönetimini ve emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Uçaklardaki ekstra bagaj ücretinden kaçmak ya da zayıflayan Japon yeni sayesinde ucuza aldıkları kaliteli yerel valizlere yer açmak isteyen tatilcilerin yol açtığı bu atık furyası, özellikle başkentin turistik bölgelerinde adeta istilaya dönüştü.

VALİZ SOKAĞA ATANLARA CEZA KESİLECEK

Krizin merkez üssü haline gelen ve otellerin yoğunlaştığı Ikebukuro bölgesini barındıran Toshima Belediyesi, sokaklarda bir yılda 300'e yakın sahipsiz bavul bulunması üzerine ağır yaptırımlar içeren yeni bir yasal düzenleme hazırlığına başladı.

Nisan 2027’de yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenlemeyle valizlerini gelişigüzel sokağa atanlara doğrudan cezai yaptırım uygulanacak. Mahalle sakinleri kapılarının önünde onlarca başıboş valiz görmekten şikayet ederken, içinde ne olduğu bilinmeyen kilitli bavullar terör ve güvenlik şüphesiyle bomba paniğine benzer bir tedirginliğe yol açıyor.

Temizlik ekipleri ise her bir şüpheli valizi polis gözetiminde açıp incelemek zorunda kalmaktan ve ciddi zaman kaybı yaşamaktan yakınıyor.

TERK EDİLMİŞ VALİZ SAYISI 4 BİN 600'Ü AŞTI

Sahipsiz bavul sorunu yalnızca sokaklarla sınırlı kalmayıp ülkenin vitrini sayılan uluslararası havalimanlarına da sıçramış durumda. Tokyo genelinde polise bildirilen terk edilmiş valiz sayısı birkaç yılda neredeyse iki katına çıkarak 4 bin 600'ü aşarken, Narita ve Kansai gibi yoğun havalimanlarında her ay yüzlerce yeni valiz sahipsiz kalıyor.

Yasal olarak üç ay boyunca emanette tutulan bavulların yaklaşık yüzde 70’inin sahibi asla ortaya çıkmıyor ve bu eşyalar süre dolduktan sonra ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.

Bölge yönetimleri sorunun önüne geçebilmek adına özel şirketlerle anlaşarak otellerden cüzi ücretlerle eski bavulları toplama hizmeti başlatsa da yetkililer turistleri çok daha sert bir dille uyarıyor.

HAPİS CEZASINA KADAR GİDİYOR

Japonya’nın katı atık bertaraf kanunları uyarınca, sokak ortasına bavul terk etmek sıradan bir çöp atma kabahati değil; 5 yıla kadar hapis ve yaklaşık 63 bin doları bulan devasa para cezalarıyla sonuçlanabilecek ağır bir suç kapsamına giriyor.