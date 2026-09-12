Paraná eyaletine bağlı Apucarana bölgesinde yaşayan João Costa, radikal bir kararla kahve yetiştiriciliğini bırakıp arazisine sadece 20 avokado ağacı dikti.

Meyvelerin ilk panosundan elde ettiği yüksek gelirle kısa sürede hem yepyeni bir araba hem de lüks bir ev satın alan Costa, bu hamlesiyle finansal özgürlüğünü ilan etti.

İlk deneyiminden elde ettiği rekor karın ardından tüm yatırımını avokado yetiştiriciliğine kaydıran girişimci çiftçi, 30 yıllık süreçte işlerini hızla büyüttü.

Başlangıçtaki küçük bahçesini dev bir tarım imparatorluğuna dönüştüren Costa; bugün 600’den fazla meyve veren ağaca, 400 tonu aşan yıllık üretime ve bini aşkın ağaç kapasiteli yeni plantasyonlara sahip.

BREZİLYA PAZARINA YÖN VEREN İSİM OLDU

Ürettiklerini São Paulo, Pará ve Pernambuco gibi ülkenin dört bir yanındaki eyaletlere satan João Costa, kısa sürede Brezilya’nın en tanınan ve zengin üreticileri arasına girdi.

Eyaletteki toplam avokado üretiminin önemli bir kısmını tek başına karşılayan Costa, tek bir doğru hamlenin ve 20 fidanın hayatını nasıl baştan sona değiştirdiğinin canlı bir kanıtı oldu.