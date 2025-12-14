Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure kırmızı kart gördü.
El Bilal Toure, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı. Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı.
Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.
El Bilal Toure kırmızı kart kararının ardından soyunma odasına giderken adeta çileden çıktı ve hakem Şansalan'a büyük tepki gösterdi.