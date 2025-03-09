İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde 25 Şubat saat 00.18 sıralarında motosikletle Y.Ö.'ye ait emlakçının önüne gelen maskeli iki şüpheli, iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yapılan incelemede iş yerine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Aynı gece saat 01.05 sıralarında Merkez Mahallesi, Aysıl Sokak'taki sigorta şirketi de kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından kurşunlandı. E.K.'ye ait iş yerine ise 2 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kurşunlama olayı sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kullandığı çalıntı motosikleti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Motosiklette yapılan incelemede şüphelilerden daha önceden de suç kaydı bulunan İbrahim A.'nın parmak izi bulundu.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis, güvenlik kamerası incelemesinin devamında şüphelinin motosikleti terk ettikten sonra taksiye bindiğini belirledi. Plakası tespit edilen taksi, takip edilerek şüphelinin indiği yer ve saklandığı ev tespit edilerek, eve girip çıkan kişiler takibe alındı. Diğer şüphelilerin kimliklerinin de tespit edilmesinin ardından iki ayrı eve yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'e kaçmaya çalıştığı tespit edilen İbrahim A.'nın da şehirler arası yolcu otobüsünde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

EL YAPIMI BOMBA BULUNDU

Polis, şüphelilerin saklandıkları evlerde yaptığı aramada 2 tabanca ile el yapımı bir bomba ele geçirildi. El yapımı bomba, olay yerine çağırılan imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Özgür Y. (25)'in daha önceden 'motosiklet hırsızlığı', 'yaralama', 'hırsızlık', 'gasp', 'hükümlünün kaçmasına yardım', 'sahte para' suçlarından polise geliş kaydının bulunduğu ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Diğer şüpheli Ferhat C. (26)'ın ise 'hırsızlık', 'mala zarar verme' gibi suçlardan polise geliş kaydının olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin de 'hırsızlık', 'öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan daha önce de polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Özgür Y., Ferhat C., İbrahim A., Mehmet S. Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.