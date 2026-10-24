Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, pazar akşamı Real Madrid ile karşılaşacakları El Clasico öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'e övgüde bulundu. Real Madrid'in duran toplardaki gücüne dikkat çeken Flick, bu alanda hazırlık yaptıklarını anlattı.

Flick, "Real Madrid'in güçlü yönlerinden birinin duran toplar olduğunu biliyoruz. Arda Güler bu konuda en iyilerden biri. Kalitelerinin yanı sıra fiziksel açıdan da çok güçlüler. Bugün bunun hakkında konuştuk ve antrenman yaptık. Paris'te yaptığımızdan daha iyi savunma yapmalıyız. Umarım yarın bunu gösterebiliriz" dedi.

'HAZIRIZ, TAKIMIMA GÜVENİYORUM'

El Clasico'nun üç puandan daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Flick, farklı kültürlerden ve nesillerden milyonlarca insanın bu karşılaşmayı takip ettiğini belirtti. Takımına duyduğu güveni ise "Takımım nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Hazırız. Takımıma güveniyorum" sözleriyle dile getirdi.

Real Madrid'den özgüveni yüksek bir oyun beklediğini ifade eden Barcelona Teknik Direktörü, rakibini büyük oyunculara ve harika bir teknik direktöre sahip bir ekip olarak nitelendirdi. Özellikle hücumun son bölgesindeki oyunculara dikkat çekerek hazır olmaları gerektiğini söyledi.