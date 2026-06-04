Araştırmacılar, bölgede yürütülen keşif çalışmaları sırasında sekiz yeni yusufçuk türü, üç yeni çekirge türü ve yaklaşık 60 kelebek ile güve türü belirledi. Uzmanlar, bölgede bulunan canlıların önemli bölümünün daha önce bilimsel olarak tanımlanmadığını düşünüyor.

GİZEMLİ ÖRÜMCEK DİKKAT ÇEKTİ

Keşfin en dikkat çekici canlılarından biri, morötesi ışık altında parlak mavi renkte ışıldayan taçlı yengeç örümceği oldu. Bilim insanları örümceğin neden bu şekilde parladığını henüz tam olarak açıklayabilmiş değil. Aynı bölgede ayrıca uğur böceğini taklit eden turuncu renkli yeni bir ağ örümceği türü de bulundu.

Araştırma ekibi bununla da sınırlı kalmadı. Savunma amacıyla sıvı püskürtebilen zırhlı bir cırcır böceği, daha önce tanımlanmamış bir tırtıl türü ve çeşitli böcekler de keşif sırasında kayıt altına alındı.

AFRİKA'NIN KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLGELERİNDEN BİRİ

Lisima Platosu, Kongo, Okavango, Zambezi ve Cuanza nehirlerini besleyen su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Bölge uzun yıllar boyunca iç savaş, mayınlar ve zorlu ulaşım koşulları nedeniyle bilimsel araştırmalardan uzak kaldı. Bu nedenle uzmanlar burayı Afrika'nın biyolojik çeşitlilik açısından en az incelenmiş alanlarından biri olarak görüyor.

Bilim insanları, keşfedilen türlerin tamamının resmi olarak tanımlanmasının aylar hatta yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bölgedeki orman tahribatı, madencilik faaliyetleri ve tarımsal genişleme ise bu eşsiz ekosistem için en büyük tehditler arasında yer alıyor.