Enstitü, iyi durumdaki mezarda 70'ten fazla çeşitli mezar eşyasının çıkarıldığını duyurdu. Mezarlarda insan kalıntıları tamamen çürümüş olsa da, mezar eşyaları sayesinde gömü geleneklerine dair ipuçları elde edilebildi. Mezarlarda bronz aynalar, çömlekler, kaplumbağa topuzlu bronz mühür, lake kaplar, tahta fıçılar, kulplu kaseler ve sırlı çömlekler bulundu.

Ayrıca aynalı fırçalar, bambu saç tokaları, bakır mühürler, kancalar, demir kılıçlar ve daha birçok dikkat çekici obje de kazılar sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Mezarlara ortak geçitlerle ulaşılabildiği ve bu geçitlerin kapı ve pencereli odalara açıldığı belirtildi.

Ortaya çıkarılan mühürlerden biri, mezar sahibinin adının "Huan Jia" olduğunu gösterdi. İki ayrı mezarda "Huan" soyadını taşıyan yazıtların yer alması, bu kişilerin akraba olduklarını ve mezarların muhtemelen evli bir çifte ait olduğunu düşündürdü. Enstitü, bu durumun nadir görüldüğünü ve mezarlığın Huan ailesine ait olduğunun büyük olasılıkla doğru olduğunu vurguladı.

Kazılarda ayrıca, ölüleri mezar alanına taşımak için kullanıldığı düşünülen, zarif işçiliğe sahip ve iki yuvarlak tahta tekerleği bulunan bir tabut arabasının izlerine de rastlandı. Arkeologlar, bu yapının oldukça nadir olduğunu belirtiyor.

Bu keşif, özellikle Şantung’un güneydoğu kıyısında son yıllarda Han Hanedanlığı'na ait yapılan en önemli mezar buluntuları arasında gösteriliyor.