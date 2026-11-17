Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü kadınların hazırladığı gözleme, kete, bazlama, mantı ve yufka ekmekler, üniversite öğrencilerine burs oluyor. 2009'da kurulan Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği bünyesinde çalışan kadınlar, bugüne kadar bini aşkın öğrencinin eğitimine destek sağladı.

Dernek, halen Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan 132 öğrenciye yıllık 19'ar bin lira karşılıksız burs veriyor. Burs alanlar arasında iki Macaristan ve bir Kenya uyruklu öğrenci de bulunuyor.

BİR ÖĞRENCİYLE BAŞLAYAN DAYANIŞMA

Derneğin kuruluşuna öncülük eden emekli Kur'an kursu öğreticisi Hatice Erkan (73), 1994'te emekli olduktan sonra ihtiyaç sahibi bir öğrenciye kendi imkanlarıyla burs vermeye başladığını anlattı. Çevresindeki gönüllü kadınların desteğiyle aynı yıl burs verdikleri öğrenci sayısı üçe çıktı.

Kendi aralarında para toplayarak desteği sürdüremeyeceklerini anlayınca kalıcı gelir kaynağı oluşturmaya karar verdiklerini belirten Erkan, süreci şöyle anlattı:

“Önce herkes evinde gözleme yaptı; kendimiz yaptık, kendimiz satın aldık. Sonra bir gecekondu bulduk, orada haftada 2 gün yapmaya başladık. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı 25-30'a çıkınca bunu yönetebilmemiz için resmi bir kuruluş olmamız gerektiğine karar verdik. 2009'da resmi olarak derneği kurduk ve federasyona üye olduk.”

Kadınlar daha sonra hem dernek merkezi hem de çalışma bürosu olarak kullandıkları dükkanı açtı.

BURSLARIN YÜZDE 10'UNU BAĞIŞLAR KARŞILIYOR

Derneğin 35 resmi üyesi olduğunu belirten Erkan, ilçe halkının da gönüllü destek verdiğini söyledi. Erkan, öğrencilere aylık 2 bin lira ödeme yaptıklarını, bursların yalnızca yüzde 10'unun bağışlarla karşılandığını, kalanını ise satış gelirlerinden sağladıklarını aktardı.

Gönüllüler dükkanda mantı ve erişte hazırlıyor, yaprak sarıyor, Çubuk'un yöresel lezzetlerini üretiyor. Malzemeleri kaliteyi korumak için kendilerinin aldığını anlatan Erkan, “Gönüllü hanımlarımız için burası rehabilitasyon merkezi gibidir” dedi.

“HİÇBİR BEKLENTİMİZ YOK”

Bugüne kadar bursla destekledikleri bini aşkın öğrencinin mezun olduğunu, aralarında doktor ve avukatların da bulunduğunu söyleyen Erkan, “Öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz, hiçbir beklentimiz yok. Yeter ki vatana, millete, anaya babaya hayırlı insanlar olsunlar” diye konuştu.

Burs verirken din, dil, ırk, mezhep, okul ya da bölüm ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Erkan, güzel sanatlardan ilahiyata ve tıbba kadar farklı alanlarda okuyan öğrencilere destek olduklarını belirtti. Erkan, “Sadece ihtiyaç sahibi olduğundan eminsek yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.