Kaza, Ereğli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim O., 67 AGE 731 plakalı otomobilini park edip el frenini çekmeden indi. Kaymaya başlayan otomobil, durakta dolmuş bekleyen yayalara çarptı. Otomobil, durağın hemen yanındaki simit tezgahına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 KİŞİ YARALANDI Yaralanan Gül D., Serpil E., Emine A., Mustafa Ö. ve Selma K. hemen yakındaki hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Sürücü Abdülkerim O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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