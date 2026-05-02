Olay, merkeze bağlı Yıldız beldesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Göleti’nde yaşandı. Göletin kıyısına park edilen sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADZ 078 plakalı otomobil, el freni çekilmeyince kendiliğinden hareket ederek gölete düştü. VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI Otomobilin gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde kimse bulunmayan otomobili kurtarmak için AFAD ekipleri suya girerek halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suya gömülen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

