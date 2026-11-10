Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Akpınar köyünde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan Mehmet Şahin (55) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yedi çocuk babası bedensel engelli Şahin, evinin önünde traktörün arkasına takılı çapayı sökerken araç hareket etti. Şahin, traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.