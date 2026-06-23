Mardin’in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde hareket eden bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu iki çocuk yaralandı. Merkez Nur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisinde iki kardeşin bulunduğu 58 ABV 627 plakalı otomobil, el freninin indirilmesi neticesinde kontrolsüz şekilde hareket etmeye başladı.

Yol kenarındaki uçuruma yönelen araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

YARALI KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.