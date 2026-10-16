Bangladeş’in Tangail bölgesinde yaklaşık 10,10 crore taka (yaklaşık 40 milyon 703 bin 527) bütçeyle inşa edilen bir köprüde, taşıyıcı çelik donatı çubukları yerine bambu kullanıldığı iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada hızla yayılan skandal görüntülerin ardından yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

GECE YARISI GİZLİ BETON DÖKÜMÜ YAKALANDI

İnşaat faaliyetlerinin sıklıkla gece saatlerinde yürütülmesinden şüphelenen yerel halk, beton dökümü sırasında işçilerin demir yerine bambu çubuklar yerleştirdiğini fark etti. O anlara ait bir videonun sosyal medyada paylaşılması, kamuoyunda büyük bir öfkeye ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik çağrılara yol açtı.

YETKİLİLER SUÇÜSTÜ YAPTI: "KANITLARI BULDUK"

Gelen tepkiler üzerine pazartesi günü olay yerine giden Basail Upazila Kaymakamı Iqbal Hossain, inşaat alanında yaptığı incelemelerde iddiaların doğru olduğunu tespit etti. Hossain, “Köprü inşaat alanını bizzat inceledim ve çelik çubuklar yerine bambu kullanıldığını doğruladım. En kısa sürede bir soruşturma komitesi kurarak sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız” açıklamasında bulundu.

Basail Upazila Yardımcı Mühendisi Moniruzzaman da yolsuzluğu doğrulayarak, "Demir çubuk yerine bambu kullanıldığına dair somut kanıtlar elde ettik. Durumu İlçe Mühendislik Ofisi’ne raporlayarak gerekli yaptırımların uygulanmasını isteyeceğiz" dedi.

MÜTEAHHİTTEN İLGİNÇ SAVUNMA: "GEÇİCİ KALIPTI"

Projenin yüklenicisi olan Yunus Al Mamun ve Zakir firmalarının ortak girişiminden ise dikkat çeken bir savunma geldi.

Müteahhit firma sorumlusu, bambunun yapısal bir malzeme olarak değil, geleneksel kalıpların çıkarılamadığı dar bölümlerde "geçici kalıp desteği" olarak kullanıldığını öne sürdü:

"O boşluklardan kalıpları geri çıkarmanın imkanı yoktu, bu yüzden beton dökülmeden önce bambudan geçici bir çerçeve yaptık"

PROJENİN %80'İ TAMAMLANMIŞTI

Basail GC-Kauljani Union Parishad Ofisi ile Maij Khara GPS Yolu üzerinde yer alan 90,06 metre uzunluğundaki kirişli köprünün yapımına Eylül 2022'de başlanmıştı. İlk planlamaya göre Şubat 2024'te teslim edilmesi gereken projenin süresi daha sonra uzatılmıştı. İlçe Mühendislik Ofisi verilerine göre köprünün yaklaşık %80'lik kısmı tamamlanmış durumda.

Yetkililer, bambu kullanımının köprünün yapısal güvenliğini ne ölçüde tehlikeye attığını ve şartnameye uymayan bu usulsüz çalışmalar için müteahhit firmaya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.