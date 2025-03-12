TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışı için ihale sürecini başlattı. Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 hisseler satışa sunulacak. İhale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

İHALE BEDELİ VE ÜCRETLER

İhale için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL olarak açıklanırken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti ise 200 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, veri inceleme ve tesis ziyareti için 500 bin TL ücret talep edilecek.

TEKLİF SÜRECİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Yatırımcılar, 17 Mart ile 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi. İhale teklifleri 6 Mayıs 2025'te açılacak ve açık artırma aşamasına geçilecek.