İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında el konulan Nuhoğlu İnşaat’ın, AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve sonraki Başkan Mevlut Uysal döneminde, belediyeden onlarca ihale aldığı ortaya çıktı.

İBB’ye yapılan operasyonda evindeki kasadan 40 milyon TL, işyerinden de 1 milyon 300 bin dolar çıktığı haberleri yapılan ve bazı basın yayın organlarının İmamoğlu’nun gizli kasası olduğunu öne sürdüğü Ali Nuhoğlu’nun şirketi, 2010-2017 yılları arasında İBB ve bağlı şirketlerden 16 ayrı ihale kazandı.

300 MİLYON DOLAR...

Yolsuzluk iddiasıyla el konulan Nuhoğlu İnşaat’a Kadir Topbaş döneminde toplam 297 milyon 140 bin dolar, güncel rakamla 11.2 milyar TL ödeme yapıldı.

Nuhoğlu İnşaat İBB’den ilk ihaleyi 2011’de aldı. 24 Ocak’ta İBB Park Spor Tesisleri ve Kültür Kompleksi için 16 milyon 880 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Son ihalenin tarihi ise Başkan Mevlut Uysal döneminde ve 13 Ekim 2017’de oldu. Avrupa 2. bölge 2. kısım müteferrik yağmursuyu ve atıksu kanalı ve boru itme inşaatı ihalesi 143 milyon 993 bin 557 liraya Nuhoğlu İnşaata verildi.

Ali Nuhoğlu’nun evine yapılan operasyonun görüntüleri, gizlilik kararına rağmen basında yer aldı.

Nuhoğlu’nun aldığı milyonluk ihaleler

- Çevre düzenleme ve otopark ihalesi: 2017: 98 milyon 235 bin TL

- Cadde düzenleme ve altyapı ihalesi: 2016: 45 milyon 605 bin 595 TL

- 1. Etap Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı: 2015: 40 milyon 300 bin TL

- Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı: 2015: 44 milyon 214 bin 374 TL

- Hal İnşaatı: 2013: 128 milyon 894 bin 492 TL

- Rekreasyon alanı: 2013: 83 milyon 783 bin 218 TL

- Meydan düzenlemesi: 2012: 30 milyon 881 bin 32 TL

Kadir Topbaş 2021’de hayatını kaybetti.

Yenikapı miting alanını da bu şirket yaptı

Kadir Topbaş döneminde yapılan Yenikapı Miting Alanı ihalesini de Nuhoğlu kazandı. Alan 2013’te ve Topbaş döneminde yapıldı. İBB ile Nuhoğlu inşaat arasında 83 milyon 783 bin 218 TL’lik sözleşme imzalandı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda Ekrem İmamoğlu döneminde Nuhoğlu İnşaat’ın aldığı ihale yer almadı.