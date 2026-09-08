Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan iki şirketin satışına ilişkin yeni ihale duyurusu yayımladı.

Buna göre, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin %100’lùk payları satışa çıkarıldı. Şirket için 455 bin lira muhammen bedel belirlendi.

TEKLİFLER 6 EKİM'DE KAPATILACAK

Kapalı teklif zarflarının 6 Ekim 2026 günü saat 16.30’a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Teklifler, 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. Açılışın ardından açık artırma gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, TMSF'nin satışa çıktığı diğer şirketler arasında Kaynak Kağıt da yer aldı. Kaynak Kağıt için belirlenen muhammen bedel 150 milyon lira oldu.

Kaynak Kağıt'nin ihalesinin de 6 Ekim 2026 gününde gerçekleştirilmesi planlanıyor.