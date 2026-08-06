Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev’i hedef alan ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği son hava saldırılarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kararı duyurdu.

Saldırıları "korkunç bir vahşet" olarak niteleyen von der Leyen, Rusya’nın yol açtığı yıkımın bedelini ödemesi gerektiğini vurgulayarak, aktarılan fonun Ukrayna’nın yasa dışı savaşa karşı sürdürdüğü direnişi destekleyeceğini belirtti.

Tahsis edilen 1,4 milyar euronun büyük bölümü doğrudan askeri teçhizat yerine finansal destek mekanizmalarına aktarılacak. Fonun yüzde 95’ine denk gelen 1,33 milyar euro, Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması üzerinden G7 ve AB girişimleriyle sağlanan kredilerin geri ödemelerinde kullanılacak.

Kalan 70 milyon euro ise Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları finanse eden Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Kiev yönetimine ulaştırılacak.

KAYNAKLAR 2022'DE DONDURULMUŞTU

AB, Rusya'nın 2022 yılında başlattığı geniş çaplı işgalin ardından kendi yetki alanındaki Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurmuştu. Ana paraya dokunulmadan yürütülen süreçte, varlıkların faiz ve yatırım getirilerinden bugüne kadar toplam 8 milyar euro gelir sağlandığı bildirildi.